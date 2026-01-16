Haïti / Sécurité : les États-Unis offrent jusqu’à 8 millions de dollars de récompense pour des chefs de gangs

vantbefinfo

L’ambassade des États-Unis en Haïti a annoncé, ce mercredi, la mise à jour de sa campagne de récompenses visant des individus présentés comme des figures majeures de la criminalité organisée en Haïti. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme de récompenses contre la criminalité transnationale organisée.

Port-au-Prince, le 15 janvier 2026. Selon les visuels diffusés par la mission diplomatique américaine, des récompenses pouvant atteindre 8 millions de dollars américains sont offertes pour toute information menant à l’arrestation ou à la condamnation de plusieurs chefs de gangs opérant sur le territoire haïtien.

La plus importante récompense, estimée à 5 millions de dollars concerne Jimmy Chérizier, alias « Barbecue », identifié comme chef de gang et accusé de violations graves des droits humains ainsi que d’actes qualifiés de terroristes par Washington.

Une récompense de 2 millions de dollars, concerne Vitel’Homme Innocent, recherché notamment pour enlèvement contre rançon, complot de prise d’otages et tentatives d’enlèvement ayant entraîné la mort, selon les autorités américaines.

Par ailleurs, une somme pouvant atteindre 1 million de dollars est promise pour toute information permettant l’arrestation ou la condamnation de Joseph Wilson, alias « Lanmò San Jou », présenté comme un autre acteur clé de la violence armée en Haïti.

L’ambassade des États-Unis invite toute personne disposant d’informations pertinentes à contacter les autorités via les canaux sécurisés mis à disposition, notamment la ligne téléphonique internationale du FBI et la plateforme en ligne dédiée aux signalements anonymes.

Ronald André