Convocation du chef de la sécurité du Palais national à la DCPJ, tensions au sein du CPT

Par Jean Rony Poito PETIT FRERE

Le coordonnateur de la sécurité du Palais national, Cangé Pierre Louis, est convoqué ce mardi matin à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), dans un climat de fortes tensions politiques au sein du Conseil présidentiel de transition (CPT),rapporte le journal Gazett Haïti News.

Selon des informations disponibles, le président du CPT, Laurent Saint-Cyr, l’accuserait de fomenter un coup d’État visant à le renverser, alors qu’il ne reste que 25 jours avant la fin de son mandat, prévue pour le 7 février prochain.

Toutefois, une source proche du dossier avance une autre version des faits. Elle évoque une possible manœuvre impliquant Laurent Saint-Cyr, le directeur général de la Police nationale d’Haïti, Vladimyr Paraison, ainsi que la secrétaire générale du Palais national, Régine Haddad. L’objectif de cette initiative serait de reprendre le contrôle de la sécurité de la présidence, Cangé Pierre Louis ayant été proposé à ce poste par d’autres conseillers-présidents.

La situation pourrait provoquer un nouveau scandale politique. Mécontents, plusieurs membres du CPT envisageraient d’accompagner le coordonnateur de la sécurité du Palais national à la DCPJ afin de protester contre ce qu’ils considèrent comme des agissements abusifs de leur collègue, Laurent Saint-Cyr.

Pour l’instant, aucune prise de position officielle n’a été rendue publique par les autorités concernées, alors que cette affaire continue d’alimenter les inquiétudes sur la stabilité et la cohésion au sommet de l’État.