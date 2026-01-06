Violences policières : trois morts sous les balles en cinq jours

Les cinq premiers jours de l’année sont déjà marqués par une série d’incidents meurtriers impliquant les forces de l’ordre. Au moins trois personnes ont été tuées par balles lors d’interventions policières, selon des informations concordantes.

Deux victimes ont été recensées à Delmas 40A dans des circonstances encore floues. Un autre drame s’est produit à Saint-Marc, où une jeune femme a été mortellement atteinte d’une balle lors d’une opération de fouille menée par la police.

D’après des témoins, les agents auraient tenté d’intercepter un véhicule qui n’a pas obtempéré. Des tirs auraient alors été effectués vers l’arrière du véhicule, touchant la victime qui se trouvait sur les lieux.

Ces événements relancent le débat sur l’usage de la force policière.

La Rédaction

Contact : actualites@haitinews2000.com