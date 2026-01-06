Eric Prince ne parvient pas à tuer les chefs de gang

Erik Prince ki tap patisipe nan emisyon WARROOM ki anime pa Ansyen konseye tou pwisan Steve Banon sou premye manda Donald Trump lan
Ebyen Mesye Erik Prince pat met dlo nan bouch li Poul te voye flè pou bèl travay sa militè ameriken yo fè kote yo rive kaptire Prezidan Maduro byen rapid san Youn pa blese ni mouri
Nap raple popiladyo an se menm Erik Prince sa ki nan tèt gwoup mèsenè kap pilote dwonn yo an Ayiti depi mwad MAS ki pa janm rive tiye Yon chef GANG e libéré WOUT nasyonal yo jan li te pwomèt kòkòday li ki se PM initil Fizeme ki te bal kontra sa, tout Moun konnen se plis pase 40 milyon dola vèt san rezilta Mesye Erik Prince ap touche pou kontra sa, pa Poul bay sekirite non men poul jis ka fè Lobby Washington pou ede l kenbe PM Fizeme avi sou pouvwa a.
Sin vle konprann na konprann