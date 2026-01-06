USA-HAÏTI-SÉCURITÉ-JUSTICE-​Trafic d’armes vers Haïti : Trois résidents de Floride inculpés pour l’envoi d’un arsenal militaire

Presslakay
JACKSONVILLE, Floride (PRESSLAKAY) : La justice américaine a annoncé lundi l’inculpation de trois individus résidant en Floride, accusés d’avoir orchestré un vaste réseau de contrebande d’armes à feu et de munitions à destination d’Haïti, incluant des fusils de précision de calibre .50 destinés aux gangs.
Francesca Charles (28 ans), citoyenne américaine, ainsi que deux frères de nationalité haïtienne, Jacques Pierre (32 ans) et Jeff Pierre (34 ans), font face à des accusations fédérales de complot en vue de l’exportation illégale de marchandises et de transport illicite d’armes à feu. S’ils sont reconnus coupables, chacun encourt une peine maximale de 20 ans de prison fédérale.
Un arsenal dissimulé sous des « biens ménagers »
L’enquête, menée par l’ATF et le Homeland Security (HSI), a débuté après une saisie majeure en République Dominicaine en février 2025. Les autorités y avaient découvert 18 fusils d’assaut, 5 pistolets, un silencieux et plus de 36 000 munitions dissimulés dans un conteneur en provenance de Miami.
Le manifeste d’expédition déclarait faussement le contenu comme étant des « articles ménagers ». Selon les documents judiciaires, les accusés auraient acheté au moins 46 armes à feu entre mai 2024 et février 2025, dont la majorité correspondait aux modèles saisis.
Des armes lourdes de style militaire
Parmi l’arsenal acheté par Jacques Pierre figurent deux fusils Barrett de calibre .50. Ces armes de guerre, capables de perforer des blindages, sont généralement montées sur des véhicules et sont « typiquement utilisées par les gangs et les cartels pour mener des actions violentes », souligne l’acte d’accusation. L’un de ces fusils a été intercepté lors de l’expédition de février.
Les enquêteurs ont mis en évidence un mode opératoire précis : les complices déclenchaient l’expédition vers Haïti immédiatement après des achats groupés d’armes, avant de s’envoler eux-mêmes vers Port-au-Prince ou la République Dominicaine pour réceptionner la marchandise.
Opération « Take Back America »
Cette affaire s’inscrit dans le cadre de l’opération Take Back America, une initiative nationale du Département de la Justice visant à démanteler les organisations criminelles transnationales et les réseaux de trafic alimentant la violence.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district moyen de la Floride a rappelé que les accusés sont présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité soit établie devant un tribunal.