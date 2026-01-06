USA-HAÏTI-SÉCURITÉ-JUSTICE-​Trafic d’armes vers Haïti : Trois résidents de Floride inculpés pour l’envoi d’un arsenal militaire

Presslakay

JACKSONVILLE, Floride (PRESSLAKAY) : La justice américaine a annoncé lundi l’inculpation de trois individus résidant en Floride, accusés d’avoir orchestré un vaste réseau de contrebande d’armes à feu et de munitions à destination d’Haïti, incluant des fusils de précision de calibre .50 destinés aux gangs.

​Francesca Charles (28 ans), citoyenne américaine, ainsi que deux frères de nationalité haïtienne, Jacques Pierre (32 ans) et Jeff Pierre (34 ans), font face à des accusations fédérales de complot en vue de l’exportation illégale de marchandises et de transport illicite d’armes à feu. S’ils sont reconnus coupables, chacun encourt une peine maximale de 20 ans de prison fédérale.

​Un arsenal dissimulé sous des « biens ménagers »

​L’enquête, menée par l’ATF et le Homeland Security (HSI), a débuté après une saisie majeure en République Dominicaine en février 2025. Les autorités y avaient découvert 18 fusils d’assaut, 5 pistolets, un silencieux et plus de 36 000 munitions dissimulés dans un conteneur en provenance de Miami.

​Le manifeste d’expédition déclarait faussement le contenu comme étant des « articles ménagers ». Selon les documents judiciaires, les accusés auraient acheté au moins 46 armes à feu entre mai 2024 et février 2025, dont la majorité correspondait aux modèles saisis.

​Des armes lourdes de style militaire

​Parmi l’arsenal acheté par Jacques Pierre figurent deux fusils Barrett de calibre .50. Ces armes de guerre, capables de perforer des blindages, sont généralement montées sur des véhicules et sont « typiquement utilisées par les gangs et les cartels pour mener des actions violentes », souligne l’acte d’accusation. L’un de ces fusils a été intercepté lors de l’expédition de février.

​Les enquêteurs ont mis en évidence un mode opératoire précis : les complices déclenchaient l’expédition vers Haïti immédiatement après des achats groupés d’armes, avant de s’envoler eux-mêmes vers Port-au-Prince ou la République Dominicaine pour réceptionner la marchandise.

​Opération « Take Back America »

​Cette affaire s’inscrit dans le cadre de l’opération Take Back America, une initiative nationale du Département de la Justice visant à démanteler les organisations criminelles transnationales et les réseaux de trafic alimentant la violence.

​Le bureau du procureur des États-Unis pour le district moyen de la Floride a rappelé que les accusés sont présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité soit établie devant un tribunal.