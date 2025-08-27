USA -Justice : Pierre Réginald Boulos à nouveau face au juge Pereira : décision attendue en septembre

Pierre Réginald Boulos, homme d’affaires et figure politique haïtienne a comparu une nouvelle fois ce mardi 26 août devant le juge en immigration Jorge Pereira, en Floride. Derrière les barreaux depuis son arrestation le 17 juillet 2025 à Palm Beach, il fait face à plusieurs accusations, notamment de violation de la loi américaine sur l’immigration.

L’audience, qui s’est tenue à huis clos au centre de détention de Krome North, a été strictement encadrée : seuls les avocats de la défense et des membres de la famille proche ont été autorisés à y assister. Tous les appareils électroniques étaient interdits dans la salle.

Selon une source digne et proche de la défense, Boulos a officiellement demandé à récupérer sa nationalité américaine. Il affirme que sa renonciation passée à cette citoyenneté n’a jamais été juridiquement valide, car « la décision n’a jamais été publiée dans le Federal Register, le journal officiel des États-Unis ». Son équipe juridique soutient ainsi que cette renonciation ne saurait être considérée comme définitive.

Cette requête sera un élément central de la prochaine audience prévue le 22 septembre 2025, où le juge Pereira devra statuer : Pierre Réginald Boulos pourra-t-il rester sur le territoire américain, ou sera-t-il expulsé vers Haïti ?

Lors d’une première audience le 31 juillet, le juge avait rejeté sa demande de libération sous caution et ordonné son maintien en détention. La session de ce 26 août n’a pas apporté de tournant décisif : Boulos reste incarcéré en attendant la prochaine étape judiciaire.

Le dossier reste sensible et hautement suivi, tant par la communauté haïtienne en diaspora que par les observateurs politiques. Le verdict attendu en septembre pourrait marquer une étape décisive dans le parcours tumultueux de l’ancien homme fort du secteur privé haïtien. Intouchable chez lui, mais dans le viseur de la justice américaine.

