Proposition d’un deal strategique destinee au CPT.

Proposition stratégique destinée au Conseil Présidentiel de Transition (CPT) pour renforcer la réceptivité internationale et proposer un “deal” articulé autour d’un paquet d’idées répondant aux priorités immédiates de l’International et d’Haiti: (1) consolider et renforcer les efforts de sécurité autour de la MSS et (2) élargir la diplomatie régionale au-delà des défis sécuritaires pour inclure une trajectoire de gouvernance crédible après février 2026.

*Résumé exécutif*

*Demande*: Obtenir le soutien au Bureau d’Appui des Nations Unies pour Haïti (UNSO-H) afin d’assurer un financement et une logistique prévisible pour la MSS, pendant que le CPT livre un plan de sécurité unifié, un tableau de bord unique et un calendrier politique clair.

*Offre du CPT*: Transparence, consolidation et jalons mesurables — complétés par une trajectoire régionale de gouvernance CARICOM+OEA afin de sécuriser l’échéance de 2026.

*Pourquoi maintenant*: La mission kényane MSS reste sous-dimensionnée (<1 000 déployés sur 2 500 prévus), le fonds d’affectation spéciale plafonne à un peu plus de 100 millions USD, et le temps presse.

Le Bureau d’Appui des Nations Unies résout les problèmes de financement, logistique et administration sans déployer une mission classique de maintien de la paix.

*Le “Deal” : idées concrètes et bénéfices*

Piste A — Consolidation sécuritaire (intérêt immédiat n°1 de Washington)

1. Concept Intégré de Sécurité (CIS)

Le CPT présente un plan opérationnel unifié alignant MSS + PNH + FAd’H + prestataires privés sous une même architecture d’effets (pas de commandement unique mais des priorités communes).

Les objectifs prioritaires : aéroports, ports, dépôts de carburant, corridors humanitaires et logistiques électorales.

*Bénéfices*:

États-Unis : visibilité des résultats, justification facile devant le Congrès.

ONU/MSS : coordination optimale, meilleure cadence opérationnelle.

Haïti/CPT : restauration de la confiance citoyenne.

CARICOM/OEA : visibilité claire pour s’intégrer dans l’effort global.

2. Bureau d’Appui des Nations Unies pour Haïti (UNSO-H)

Demander au Conseil de Sécurité de l’ONU la création d’un bureau dédié pour gérer : logistique, financement, contrats, appuis médicaux et transport lourd pour la MSS.

*Bénéfices :*

Financement prévisible et durable via budget ONU.

Supprime les incertitudes des contributions volontaires.

3. Protocole de Transparence des Contrats Sécuritaires (PTCS)

Engagement du CPT à partager avec un panel restreint (ONU, États-Unis, CARICOM, OEA) tous les contrats de sécurité privés signés, pour alignement sur le CIS et suppression des contrats non conformes.

*Bénéfices :*

Partenaires internationaux : garanties anti-corruption.

Haïti : amélioration de l’image et attractivité des financements.

4. Cellule Conjointe de Coordination des Effets (CCCE)

Mise en place d’une cellule quotidienne (MSS, PNH, FAd’H, UNSO-H) qui publiera une carte hebdomadaire des zones sécurisées, corridors ouverts, arrestations et écoles/cliniques rouvertes.

*Bénéfices*: gains visibles pour les citoyens et arguments solides pour le Congrès américain.

5. Campagne “Corridors Prioritaires” (90 jours)

Sécuriser 5 corridors stratégiques : aéroport

port, dépôts de carburant, marchés alimentaires et axe PAP

Cap-Haïtien.

*Bénéfices :*

Redynamise le commerce.

Réduit les pressions migratoires — enjeu central pour Washington.

6. Renforcement de la MSS à 2 500 – 3 000 hommes

Utiliser la logistique UNSO-H pour permettre à Kenya et aux contributeurs CARICOM de déployer le volume prévu initialement.

*Bénéfices*: présence suffisante pour stabiliser les gains sécuritaires avec légitimité régionale.

7. Paquet Sanctions & Disruption Financière

CPT coopère avec les États-Unis et l’ONU pour identifier les circuits financiers alimentant les gangs et le trafic d’armes/carburant.

*Bénéfices*: effet multiplicateur sur les actions MSS sans augmentation de troupes.

*Piste B* — Gouvernance et diplomatie régionale (intérêt immédiat n°2 de Washington)

8. Pont CARICOM + OEA

Inviter l’OEA à rejoindre le cadre de médiation mené par la CARICOM :

CARICOM : consolidation politique et dialogue.

OEA : appui institutionnel, justice et gouvernance.

*Bénéfices :*

Répartit les responsabilités.

Fait de la crise haïtienne un enjeu régional, pas seulement un problème américain.

9. Calendrier politique “Février 2026+”

Publier un calendrier à jalons validé par CARICOM et OEA :

ouverture des corridors sécurisés ;

relance de l’état civil ;

logistique électorale ;

organisation des élections si les jalons sécuritaires sont atteints.

*Bénéfices*: crédibilise la trajectoire électorale et limite les élections précipitées.

10. Pacte de Performance du CPT (90/180 jours)

Engagements mesurables :

décrets anticorruption,

garde-fous pour les marchés d’urgence,

publication mensuelle d’indicateurs vérifiables,

audit public des flux financiers.

*Bénéfices*: rassure les partenaires et débloque des financements.

11. Partenariats “Services contre Stabilité”

Les acteurs privés (ports, aéroports, entreprises) cofinancent les périmètres sécuritaires et services urbains, en échange :

d’avantages fiscaux,

de procédures douanières accélérées.

Bénéfices : crée des emplois immédiats et stimule la reprise économique.

12. Renforcement de l’État de droit

En partenariat avec OEA, BID, PAHO :

déploiement rapide de procureurs et juges mobiles dans les zones sécurisées,

réformes pour désengorger les prisons,

appui logistique aux tribunaux locaux.

*Bénéfices :* convertit les gains sécuritaires en présence effective de l’État.

13. Pacte Humanitaire & Communication

Mise en place d’une stratégie conjointe de communication CPT–ONU–CARICOM :

informer les citoyens sur les corridors sécurisés,

campagnes pour retour des enfants à l’école,

ligne téléphonique pour plaintes et signalements.

Bénéfices : réduit la peur et renforce la confiance civique.

14. Accord sur les Flux Migratoires

Obtenir un canal humanitaire limité et ordonné avec Washington, conditionné aux progrès des corridors sécurisés.

*Bénéfices :* allège les pressions migratoires et offre un levier d’incitation pour Haïti.

Tableau des bénéfices

Partie prenante

Bénéfices clés

États-Unis

Réduction des flux migratoires, résultats tangibles, multilatéralisation des coûts.

ONU / UNSO-H

Résout les problèmes MSS (logistique et financement) sans déployer de mission classique.

Kenya / MSS

Support logistique fiable et amélioration de la sécurité terrain.

CARICOM + OEA

Rôle central dans la médiation politique et la reconstruction institutionnelle.

Haïti / CPT

Sécurité visible, trajectoire électorale crédible, regain de confiance citoyenne et internationale.

Feuille de route proposée

D + 30 jours : Publication du CIS + création de la CCCE + lancement du tableau de bord public.

D + 60 jours : Sécurisation de 2 corridors stratégiques + première vague de sanctions ciblées.

D + 90 jours : 5 corridors ouverts + plan de renforcement MSS validé + calendrier CARICOM-OEA publié.

D + 180 jours : MSS renforcée (>1 800 déployés), infrastructures critiques protégées, préparation logistique électorale enclenchée.

*Messages clés pour le CPT*

“Nous allons unifier toutes les initiatives sécuritaires sous un plan unique et mesurable.”

“Nous soutenons un Bureau d’Appui des Nations Unies car il résout les problèmes logistiques et financiers de la MSS sans déployer de casques bleus.”

“Nous élargissons la table de la CARICOM pour y inclure l’OEA afin de préparer l’après-2026.”

“Nous serons 100% transparents : contrats, financements, résultats seront audités et publiés.”