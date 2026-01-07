Immigration : un tribunal fédéral examine la prolongation du TPS pour Haïti

Le tribunal fédéral de Washington doit se prononcer ce mardi sur la légalité de la décision de l’administration Trump, annoncée le 26 novembre 2025, de ne pas renouveler le Temporary Protected Status (TPS) pour les ressortissants haïtiens, selon un communiqué de l’Institute of Services to Immigrant Families (ISFI).

Washington, 6 janvier 2026. L’audience sera présidée par la juge Ana C. Les avocats représentant les bénéficiaires du TPS plaideront que la décision gouvernementale enfreint le droit fédéral et les engagements humanitaires des États-Unis envers les immigrants. Après avoir entendu les arguments des deux parties, la juge devra déterminer si la décision est conforme à la loi.

es organisations de défense des migrants et la diaspora haïtienne suivent cette procédure de près. Selon plusieurs associations impliquées, la fin du TPS exposerait des familles entières à l’expulsion, y compris des personnes installées aux États-Unis depuis plus de dix ans, déjà intégrées socialement et économiquement.

Le jugement pourrait démontrer que les conditions sécuritaires en Haïti ne permettent pas le retour de plus de 350 000 bénéficiaires du TPS et souligner l’incapacité du pays à absorber un retour massif de sa diaspora dans les conditions actuelles.

Parallèlement, le Department of Homeland Security (DHS) a commencé à envoyer des notifications aux bénéficiaires haïtiens du TPS, les avertissant de se préparer à quitter le territoire américain dans un délai d’environ un mois, après l’échéance du 3 février 2026, sauf intervention judiciaire.

Les autorités américaines ont également publié plusieurs avis déconseillant tout déplacement vers Haïti en raison d’un environnement sécuritaire jugé extrêmement dangereux.

Wilda DÉNESTANT

Vant Bèf Info (VBI)