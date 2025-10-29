Tragédie en Haïti, au moins 25 morts après les inondations causées par l’ouragan Melissa

CNN rapporte une catastrophe humaine majeure en Haïti, où au moins 25 personnes ont perdu la vie suite aux inondations provoquées par l’ouragan Melissa.

Cette tempête puissante, parmi les plus violentes des dernières décennies, a provoqué la crue dévastatrice de la rivière La Digue, inondant la localité de Petit-Goâve au sud du pays.Les eaux ont emporté plusieurs maisons et de nombreuses victimes, parmi lesquelles figurent dix enfants. Les autorités poursuivent les recherches pour retrouver une dizaine de personnes portées disparues.

Le gouvernement a décrété un jour de chômage national afin de faciliter les opérations de secours.Haïti, l’un des pays les plus vulnérables des Caraïbes, subit un nouveau coup dur alors que les dégâts matériels s’ajoutent à ce bilan humain tragique, illustrant la puissance destructrice de l’ouragan Melissa dans la région. Les secours sont en alerte maximale pour limiter l’ampleur de la catastrophe.