La USCIS a annoncé qu’elle va mettre fin à un avantage que l’administration Biden avait accordé aux personnes renouvelant leur carte travail

Lorsqu’une personne soumettait une demande de renouvellement de permis de travail sous certaines catégories, comme l’asile, le TPS, etc., la USCIS accordait une prolongation automatique de 180 jours, ce qui permettait de continuer à travailler sans interruption. Par la suite, cette prolongation avait été portée à 540 jours.

L’administration Trump a déclaré : C’EST TERMINÉ.

La USCIS demande désormais à toute personne dont le permis de travail arrive à expiration de le renouveler bien avant la date d’expiration, car il n’y aura plus de prolongation automatique.