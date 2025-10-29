Rencontre à la Villa d’Accueil : Erick Prince affirme que “les résultats seront bientôt visibles”

https://rlnewshaiti.com/

Les membres du Conseil Présidentiel de Transition (CPT) ont rencontré en début de semaine , Erick Prince à la Villa d’Accueil afin de discuter des zones d’ombre entourant la signature d’un contrat relatif à la sécurité nationale. Les échanges ont porté notamment sur les retards constatés dans le déploiement de son équipe sur le terrain, les opérations aériennes contre les gangs, ainsi que l’absence de résultats tangibles dans la lutte contre l’insécurité.

Selon des informations disponibles, Erick Prince a fourni des explications jugées convaincantes par les membres du CPT. Il a assuré que son dispositif opérationnel se met en place progressivement et que les retards enregistrés s’expliquent par des contraintes logistiques et techniques.

Promesse d’équipements aériens et maritimes

Prince a annoncé l’arrivée prochaine d’hélicoptères destinés à appuyer les interventions rapides dans la zone métropolitaine, ainsi que de navires pour renforcer les opérations maritimes, notamment sur les côtes vulnérables à l’infiltration des groupes armés.

Il a également présenté aux conseillers les résultats préliminaires d’opérations menées avec drones de surveillance, qui, selon lui, ont permis la neutralisation de plusieurs membres de gangs dans différents quartiers de la capitale.

« Les jours à venir, les résultats en matière de sécurité seront palpables », aurait garanti Erick Prince, misant sur une montée en puissance progressive de son dispositif.

À cette réunion participaient les conseillers Laurent Saint-Cyr, Lesly Voltaire, Louis Gérald Gilles, Emmanuel Vertilaire, Smith Augustin et Fritz Alphonse Jean.

Ce dernier a toutefois quitté la séance avant la fin, pour des raisons qui n’ont pas été clairement communiquées.

RLnews ( RL)