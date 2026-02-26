TDS rejette le « Pacte national pour la stabilité » et dénonce un « accord de la honte »

By: VeliPost



La plateforme politique Tranzisyon Demokratik Souverèn (TDS) a officiellement exprimé son rejet du « Pacte national pour la stabilité et l’organisation des élections », qualifiant l’initiative d’« accord de la honte » et accusant ses signataires de chercher à se recycler politiquement au détriment du peuple haïtien.

Dans une note rendue publique ce mercredi, le TDS affirme avoir pris acte de la poursuite de la crise politique et sécuritaire, malgré le départ du Conseil Présidentiel de Transition (KPT). La structure soutient que la situation du pays continue de se détériorer et appelle à une rupture claire avec les pratiques politiques traditionnelles.

Le TDS réitère sa proposition de sortie de crise fondée sur la mise en place d’un exécutif bicéphale issu d’un dialogue « sincère, inclusif et patriotique » impliquant tous les secteurs de la vie nationale. Selon la plateforme, cette formule permettrait :

De mettre fin à l’insécurité persistante qui paralyse le pays

De faciliter le retour des personnes déplacées dans leurs foyers

D’organiser des élections honnêtes, crédibles et transparentes d’ici la fin de l’année 2026

D’assurer le transfert du pouvoir à des autorités légitimes le 7 février 2027

Le TDS se montre particulièrement sévère envers les acteurs réunis à l’hôtel Ritz Kinam autour du pacte politique. Il accuse certains participants d’avoir contribué, au cours des dernières décennies, à la dégradation des institutions nationales, à l’échec de précédents accords politiques et à l’aggravation de la crise actuelle.

« Ce sont les mêmes acteurs qui ont participé à la destruction du pays depuis 40 ans », soutient la note, dénonçant des manœuvres visant, selon l’organisation, à préserver des privilèges personnels plutôt qu’à répondre aux revendications populaires.

La plateforme politique affirme également que le pacte ne propose aucune vision sérieuse de redressement national ni de garanties concrètes pour la tenue d’élections crédibles.

Dans son message, le TDS invite la population à demeurer vigilante face aux initiatives politiques qu’il juge déconnectées des réalités du peuple. Il dénonce les « pratiques anti-nationales » et les arrangements politiques conclus sans véritable refondation institutionnelle.

« Haïti ne peut pas mourir et ne doit pas mourir », conclut la note, réaffirmant l’engagement du mouvement en faveur d’une transition qu’il qualifie de souveraine et démocratique.