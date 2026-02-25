Sommet de la CARICOM : le PM Fils-Aimé s’entretiendra avec Marco Rubio ce mercredi

amitiefm.ht

Le Premier ministre d’Haïti, Son Excellence Monsieur Alix Didier Fils-Aimé, participera à la 50ᵉ Réunion ordinaire de la Conférence des Chefs de gouvernement de la CARICOM, qui se tient à Saint-Kitts-et-Nevis du 24 au 26 février.

Placée sous le thème « Aller au-delà des paroles : agir aujourd’hui pour une CARICOM prospère et durable », cette rencontre abordera des enjeux cruciaux tels que la sécurité régionale, l’intégration économique et la résilience climatique.

Le Chef du Gouvernement sera accompagné d’une délégation restreinte.

En marge du sommet, il tiendra des bilatérales avec plusieurs dirigeants caribéens, et rencontrera ce mercredi le Secrétaire d’État américain, Monsieur Marco Rubio.

Cette visite vise à consolider la coopération et à réaffirmer l’engagement d’Haïti aux côtés de ses partenaires pour la stabilité et la prospérité partagée dans l’hémisphère.

Le retour du Premier ministre est prévu ce jeudi 26 février.