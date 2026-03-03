Opération policière à Tabarre, plusieurs chefs de gangs tués par les forces de l’ordre

HC Network

Une opération de la Police nationale d’Haïti (PNH) a eu lieu ce vendredi matin à Carrefour Marassa, dans la commune de Tabarre, visant à démanteler des groupes criminels actifs dans la zone. Plusieurs présumés bandits ont été abattus lors d’affrontements avec les forces de l’ordre, qui ont dû surmonter des obstacles créés par les malfrats pour ralentir leur progression, notamment des tranchées creusées dans certaines artères.

Au cours de cette intervention, la PNH a découvert dans un bâtiment un important stock de cocktails Molotov, que les criminels prévoyaient d’utiliser contre les agents de la police. Selon un communiqué de l’institution, ces matériels ont été détruits sur place afin d’empêcher tout usage contre les forces de l’ordre et la population.

Cette opération illustre la détermination de la Police nationale à sécuriser la zone et à neutraliser les réseaux criminels qui paralysent certaines communes de l’agglomération de Port-au-Prince. Les autorités ont indiqué que d’autres interventions pourraient suivre pour rétablir la sécurité et la libre circulation dans ces secteurs sensibles.

Hc Network.