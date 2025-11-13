Sûreté: les ports haïtiens dans le rouge

La garde côtière américaine (USCG en anglais) a déterminé que « le gouvernement haïtien ne mettait pas en œuvre de manière substantielle le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires au niveau national et au niveau des installations portuaires » et ne « constatait pas la mise en place de mesures de sécurité efficaces », peut-on lire dans une lettre transmise au gouvernement haitien via l’ambassade des USA en Haïti, a appris Le Nouvelliste, mercredi 12 novembre 2025.

https://lenouvelliste.com/article/261655/surete-les-ports-haitiens-dans-le-rouge#google_vignette