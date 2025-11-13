Haïti – Élection : Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé rencontre les acteurs clés pour accélérer le processus électoral

Selon un communiqué publié sur les plateformes électroniques de la Primature, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a présidé, ce mardi 11 novembre 2025, à la Primature, une rencontre avec les principaux acteurs nationaux et internationaux impliqués dans le processus électoral. Cette initiative vise à renforcer la concertation, à accélérer la coordination entre les parties prenantes et à garantir la tenue d’élections libres, inclusives et crédibles.

Autour du chef du Gouvernement se sont réunis plusieurs membres du Cabinet ministériel, des représentants du Conseil électoral provisoire (CEP), de la Police nationale d’Haïti (PNH) et des Forces armées d’Haïti (FAd’H), ainsi que des partenaires techniques et financiers. D’après la note officielle, cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de dialogue et de responsabilité prônée par le Premier ministre pour assurer le retour à l’ordre constitutionnel par la voie des urnes.

Toujours selon le communiqué, le Chef du Gouvernement a souligné la nécessité d’une coordination étroite et transparente entre les institutions nationales et les partenaires internationaux, tout en réaffirmant que « le Gouvernement demeure le moteur du processus électoral et que l’État haïtien en assure pleinement la souveraineté ».

La Primature indique également que les échanges ont permis d’aborder les aspects sécuritaires, logistiques et techniques du scrutin, ainsi que la mise en place prochaine de la Table sectorielle et de la Table des bailleurs. Le communiqué précise enfin que l’État haïtien a déjà contribué à hauteur de 70 millions de dollars au fonds commun électoral géré par le PNUD, et prévoit plus de 3 milliards de gourdes dans le budget 2025-2026 pour soutenir le financement des partis politiques.

Le Premier ministre a conclu, d’après le communiqué, en saluant la collaboration des institutions nationales et des partenaires internationaux, tout en soulignant que la réussite du processus électoral repose avant tout sur la mobilisation du peuple haïtien.

Mario Jean-Pierre