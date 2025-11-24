Scandale financier : le PNUD dénonce l’absence de rapport du VDH et alerte la Secrétaire générale de la Présidence

Port-au-Prince, 24 novembre 2025 — Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a suspendu le financement destiné au Volontariat pour le Développement d’Haïti (VDH), déclenchant une véritable alerte au sein de la Présidence. La raison : l’absence totale de rapport financier sur la première tranche de fonds déjà versée dans le cadre du projet d’appui au Comité de pilotage de la Conférence nationale.

Dans sa correspondance adressée à la Secrétaire générale de la Présidence, Marie Élisabeth Joseph Haddad, le PNUD rappelle qu’aucun contrat formel n’avait été signé entre le Comité de pilotage et le VDH, laissant un vide administratif qui compromet le suivi des dépenses et la bonne gestion du projet. Face à ce manque de transparence, l’agence onusienne a enclenché la clôture administrative et financière de la composante concernée.

Le PNUD presse la Présidence d’intervenir en urgence. Il exige que tous les documents de reddition de comptes soient soumis avant le 30 novembre 2025, sous peine de rupture définitive du partenariat. L’agence rappelle que la gestion des fonds internationaux requiert des rapports complets, vérifiables et transmis dans les délais impartis, et que l’absence de justification rend impossible toute poursuite du financement ou des activités liées à l’accord initial.

Malgré la gravité de la situation, le PNUD affirme sa volonté de maintenir une coopération professionnelle avec les autorités haïtiennes, à condition que les standards internationaux de transparence soient respectés.