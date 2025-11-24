Incident impliquant Sunrise Airways : l’OFNAC soutient la poursuite des opérations aériennes

Presslakay

Moins de vingt-quatre heures après que la compagnie aérienne Sunrise Airways a annoncé la suspension de ses opérations à Port-au-Prince en raison de l’insécurité, l’Office National de l’Aviation Civile (OFNAC) a soutenu que les opérations aériennes se poursuivent dans la capitale haïtienne.

Alors que la compagnie aérienne Sunrise Airways a annoncé dimanche après-midi la suspension de ses vols vers Port-au-Prince, après qu’un avion eu été touché par balles lors de son atterrissage à l’aéroport international Toussaint Louverture, les autorités concernées semblent bien décider à maintenir les opérations aériennes dans la capitale haïtienne.

Dans un communiqué publié lundi 24 novembre l’Office National de l’Aviation Civile (OFNAC) a assuré qu’une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’incident impliquant Sunrise Airways et évaluer les risques qu’une telle situation ne se répète.

« Les constats techniques préliminaires ont conduit à l’ouverture immédiate d’une enquête approfondie, et des experts ont été mobilisés, pour établir un rapport complet sur les circonstances exactes de l’incident et évaluer tout risque éventuel. » a-t-il déclaré.

Parallèlement, l’organisme haïtien qui coordonne les vols aériennes dans la nation francophone des Caraïbes a soutenu que les opérations aériennes se poursuivent à l’aéroport international Toussaint Louverture.

« Malgré cet événement, les opérations aéroportuaires se poursuivent normalement. » a-t-il soutenu, soulignant que des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place afin de protéger les passagers, le personnel et les installations.

L’incident impliquant Sunrise Airways dimanche témoigne une fois de plus de l’aggravation de la situation sécuritaire dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince ainsi que dans d’autres villes de province où même les avions en plein vol ne sont pas exempts des tirs nourris et sporadiques qui troublent au quotidien des résidents de ces zones concernées par les violences.

Depuis novembre de l’année dernière, la Federal Aviation Administration (FAA) a suspendu les vols américains à Port-au-Prince depuis que des individus lourdement armés ont ouvert le feu sur trois avions de ligne américains qui survolaient la capitale haïtienne. En dépit de cette mesure qui a paralysé les activités à l’aéroport international Toussaint Louverture, la compagnie aérienne haitienne, Sunrise Airways avait repris ses opérations à Port-au-Prince, avant de les suspendre dimanche après-midi.