L’OFNAC annonce la poursuite normale des vols vers Port-au-Prince, contrairement à Sunrise Airways

By Erickson Alciné

L’Office National de l’Aviation Civile (OFNAC) annonce ce dimanche soir la poursuite normale des vols sur Port-au-Prince. Toutefois, l’office a reconnu que des constats préliminaires révèlent qu’un des aéronefs de la compagnie Sunrise Airways présente un impact sous forme d’orifice sur sa structure.

“ L’OFNAC rappelle aux acteurs du secteur aéronautique que les opérations de vols à destination et en provenance de Port-au-Prince se poursuivent normalement, et toutes les mesures de sécurité pertinentes ont été renforcées afin d’assurer la continuité des services dans les meilleures conditions “, insistent les responsables.

Ce communiqué a été publié après que la compagnie Sunrise Airways a annoncé aujourd’hui la suspension de ses vols vers et en partance de la capitale haïtienne. Ce, en réponse à un incident survenu dans l’après-midi de dimanche où l’un de ses avions a été atteint de balles sur le tarmac de l’aéroport Guy Malary.

Selon l’OFNAC, les autorités compétentes sont actuellement à l’œuvre pour établir un rapport détaillé sur les faits. Et, les résultats de cette évaluation seront communiqués au public dans les meilleurs délais, dès que les investigations techniques, opérationnelles et sécuritaires seront révélées.

L’OFNAC réaffirme son engagement à garantir la sûreté et la sécurité du transport aérien en Haïti et remercie les usagers pour leur compréhension et leur confiance, indique la Direction générale de l’institution.

