https://x.com/realalertehaiti/status/2035030254511649180

Ce nom figurait dans des documents saisis lors d’une perquisition dans les bureaux de la CTU à Doral.

L’agent spécial du FBI, Xaxier Castaneda, qui a exécuté le mandat de perquisition, a été invité à décrire les éléments saisis. Parmi eux : une page manuscrite présentant un croquis détaillant les positions dans ce qui semble être un plan, avec trois noms :

• John Joel Joseph — en haut à droite

• Moïse — au milieu à gauche

• Aristide — en bas à droite

Sous le nom d’Aristide : une ligne marquée de plusieurs symboles du dollar ($).

Pour la première fois depuis le début de l’enquête sur l’assassinat du président Jovenel Moïse, un nom jusque-là inconnu a été mentionné devant un tribunal de Miami :

ARISTIDE

Ce nom figurait dans des documents saisis lors d’une perquisition dans les bureaux de la CTU à Doral.

L’agent spécial du FBI, Xaxier Castaneda, qui a exécuté le mandat de perquisition, a été invité à décrire les éléments saisis. Parmi eux : une page manuscrite présentant un croquis détaillant les positions dans ce qui semble être un plan, avec trois noms :

• John Joel Joseph — en haut à droite

• Moïse — au milieu à gauche

• Aristide — en bas à droite

Sous le nom d’Aristide : une ligne marquée de plusieurs symboles du dollar ($).