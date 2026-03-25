Alerte Sécurité : L’ICE Démasque un Réseau d’Étrangers avec de Faux Passeports Haïtiens

Une situation rocambolesque et inquiétante vient de secouer les services d’immigration américains. L’agence ICE (Immigration and Customs Enforcement) a procédé à l’arrestation d’un groupe important d’individus tentant de se faire passer pour des ressortissants haïtiens. Ce dossier, mêlant fraude documentaire internationale et réseaux criminels, mobilise désormais la DCPJ en Haïti.

Le « Koken » découvert lors de la déportation vers Haïti

L’escroquerie a été mise à jour de manière spectaculaire au moment où les autorités américaines s’apprêtaient à rapatrier ces individus vers Port-au-Prince. Alors qu’ils détenaient tous des passeports haïtiens en apparence authentiques, les agents de l’ICE ont fait face à une réalité frappante

Barrière linguistique totale : Aucun des détenus ne parle un mot de Créole haïtien ou de Français.

Méconnaissance du territoire : Interrogés sur leur origine, ils se sont révélés incapables de citer des quartiers, des villes ou des éléments basiques de la culture haïtienne.

Refus de la déportation : Réalisant qu’ils allaient être envoyés dans un pays qu’ils ne connaissent pas, les suspects ont fini par avouer qu’ils n’étaient pas Haïtiens pour éviter l’embarquement.

La DCPJ en action contre un trafic de documents d’identité

Cette affaire déclenche une onde de choc au sein de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) en Haïti. L’enquête s’oriente vers un vaste réseau international de trafic de documents d’identité.

La question centrale pour les enquêteurs est de savoir comment ces étrangers ont pu obtenir de tels documents officiels. La complicité au sein de l’administration ou l’existence de laboratoires de contrefaçon ultra-sophistiqués sont les pistes privilégiées. La police scientifique cherche à déterminer si ces passeports sont de parfaits faux ou de vrais documents obtenus illégalement via des circuits corrompus.

Des conséquences graves pour l’immigration haïtienne

Cette fraude massive risque de durcir les contrôles pour les véritables citoyens haïtiens voyageant à l’étranger, particulièrement vers les États-Unis. Elle met en lumière la vulnérabilité du système d’identification national. La DCPJ collabore étroitement avec les autorités fédérales américaines pour identifier la nationalité réelle de ces individus et neutraliser les faussaires derrière ce réseau criminel.