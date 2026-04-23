Port-au-Prince : La PNH, la Task Force et les FAD’H matent les gangs à l’aide d’hélicoptères

LE FACTEUR HAÏTI, le 23 Avril 2026._ La PNH, la Task Force et les FAD’H ont fait recette lors d’une opération menée dans la soirée du mercredi 22 avril 2026, à Port-au-Prince.

Cette opération nocturne a été supportée par un hélicoptère, selon une source policière.

Parties en mission au centre-ville, les forces de l’ordre ont abattu dans des échanges de tirs et à l’aide de drones kamikazes, plusieurs membres de gangs.

Les PNH, la Task et l’armée ont passé à l’offensive au Marché Salomon, Ruelle Alerte, Rues Nicolas, Roi et Desroux, Magloire Amboise et Ruelle Waag, selon la source policière.