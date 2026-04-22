Les Forces Armées d’Haïti accueillent une nouvelle promotion baptisée « François Capois »

Les Forces Armées d’Haïti (FAd’H) ont procédé, ce mardi 21 avril 2026, à la graduation d’une nouvelle promotion de soldats lors d’une cérémonie officielle organisée à la base militaire de Vertières.

Baptisée « François Capois », cette promotion comprend 339 recrues qui ont officiellement intégré les rangs de l’institution. Dans une ambiance solennelle et empreinte de patriotisme, les nouveaux militaires ont prêté serment d’allégeance, s’engageant à respecter la Constitution et à servir la nation.



Ces soldats ont suivi une formation de base rigoureuse, encadrée par des instructeurs expérimentés, incluant des modules sur les droits humains, l’équité de genre et la protection civile.



Le Colonel Neoxles P. Arné, responsable de l’entraînement des FAd’H, a salué l’engagement des recrues et les a exhortées à faire preuve de discipline et de sens du devoir. Il a également souligné l’importance du renforcement des capacités militaires dans un contexte sécuritaire difficile.



Cette nouvelle intégration s’inscrit dans le cadre du plan de renforcement des FAd’H soutenu par le Ministère de la Défense, avec pour objectif d’améliorer les effectifs et la capacité opérationnelle de l’armée nationale.



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