Japan, Russia, France, and the United States—advocated for a resolution to the crisis

Ce jeudi 23 avril 2026, la situation en Haïti a retenu l’attention du Conseil de sécurité des Nations unies, où plusieurs États, dont le Japon, la Russie, la France et les États-Unis, ont plaidé pour une sortie de crise reposant à la fois sur le rétablissement de la sécurité et le retour à un cadre institutionnel stable. Au cours des échanges, ces pays ont souligné l’importance d’avancer vers des élections, tout en estimant qu’un scrutin crédible demeure difficile sans amélioration notable des conditions sécuritaires. Les interventions ont également insisté sur l’urgence de renforcer la réponse face aux groupes armés et sur la nécessité pour les autorités haïtiennes de transition d’adopter des mesures concrètes en vue d’un retour à l’ordre constitutionnel.