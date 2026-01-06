MICHAEL COLLINS

6 JANVIER 2026

Depuis plusieurs mois, le PNH tente de se procurer des munitions, mais se heurte à l’obstruction du Premier ministre Fils Aimé et du ministre des Finances Metellus, qui refusent de débloquer les fonds.

Quelles sont leurs motivations ?

Des policiers du PNH sont tués dans des affaires criminelles. Des gangs complotent pour assassiner trois membres du CPT : Gilles, Smith-Augustin et Vertilaire. Leur objectif est de semer le chaos de Kenscoff à Delmas, en passant par Pétion-Ville. Les fonds seraient distribués par l’intermédiaire de l’ancien député Étienne de Pestel.

Des rumeurs circulent selon lesquelles certains membres du cabinet Fils-Aimé financeraient des gangs. Quoi qu’il en soit, le gouvernement Fils-Aimé ne gouverne pas. Au contraire, il pille les caisses de l’État. Des millions ont été volés !

L’ULCC devrait enquêter et émettre des mandats d’arrêt contre le Premier ministre et les principaux membres du cabinet, les retenant en Haïti jusqu’à ce que leurs crimes soient examinés.

Nos agents de la PNH méritent mieux, car les cadres supérieurs consacrent plus de temps à leurs loisirs qu’à leur service.