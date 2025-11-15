PNH : Ce qu’il faut retenir de la dernière opération menée à Croix-des-Bouquets

La Police Nationale d’Haïti (PNH) a mené une opération ciblée, ce vendredi 14 novembre 2025, dans le fief du gang criminel 400 Mawozo, à Croix-des-Bouquets, commune située à l’entrée nord de Port-au-Prince.

Alors que les violences perpétrées par les gangs armés terroristes s’intensifient dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince, notamment dans certaines localités situées à l’entrée nord de la capitale haïtienne, la Police Nationale d’Haïti (PNH) s’est engagée dans une vaste opération visant à neutraliser les réseaux criminels qui occupent cette zone stratégique.

C’est dans cet optique que vendredi matin plusieurs unités de l’institution policière, accompagnées de la Task Force et des agents de la Force de Répression des Gangs (FRG), ont mené une offensive à grande échelle à Croix-des-Bouquets, plus précisément dans les localités de Santo et Lilavois.

Les informations fournies par des sources policières font état de plusieurs morts dans les rangs des bandits qui terrorisent quotidiennement la population haïtienne.

« L’un des membres les plus influents du gang, connu sous le nom de “Ti Lion”, a été tué lors de l’opération » a précisé l’organe de presse et des relations publiques de la PNH dans une note publique, soulignant que plusieurs armes ont également été saisies, dont un fusil Barrett.

Parallèlement, la Police Nationale d’Haïti en a profité pour démentir certains rumeurs qui laissent croire qu’un hélicoptère qui assurait un soutien rotatif aux forces de l’ordre a été écrasé par les bandits armés. Selon l’institution policière, l’appareil a été contraint d’effectuer un atterrissage forcé avant qu’il soit détruit par les agents de l’ordre.

« L’hélicoptère a effectué un atterrissage forcé suite à des bruits évoquant une défaillance mécanique. Après cet incident, les agents présents à bord ont été sécurisés et rapatriés par les unités terrestres. Avant d’évacuer les lieux, ils ont procédé à la destruction par le feu de l’appareil » a précisé la PNH.

Selon l’institution policière, cette décision avait pour objectif d’empêcher que l’engin, irrécupérable dans l’immédiat, ne tombe entre de mauvaises mains.

C’est la première fois que les forces de l’ordre ont fait usage d’un hélicoptère dans une opération visant à neutraliser les gangs armés terroristes en Haïti. Depuis que la situation sécuritaire s’est détériorée partout dans la nation francophone des Caraïbes, les agents de l’ordre déployaient des blindés, et récemment la Task Force, qui les soutient, fait usage de drones kamikazes.