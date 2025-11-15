Haïti – Élections : le CEP transmet à l’Exécutif le projet de décret et le calendrier électoral

Port-au-Prince, 14 novembre 2025 — Dans une note adressée à la population, aux partis politiques, aux organisations de la société civile et aux médias, le CEP indique que l’exécution du calendrier électoral exige la publication rapide du Décret électoral. L’institution précise également que la réussite du processus nécessite un climat sécuritaire stable et des ressources financières adéquates.

Le Conseil souligne l’importance de poursuivre les actions déjà engagées, notamment en matière de planification logistique, de formation et d’organisation technique. Il réaffirme son engagement à conduire des élections inclusives, impartiales et conformes aux normes de transparence.

Selon le CEP, seules une préparation rigoureuse et la mise en place des conditions requises permettront d’assurer des élections crédibles et largement participatives en Haïti.

Jean Allens Macajoux

Vant Bèf Info (VBI)