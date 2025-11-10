Plusieurs bandits tués lors d’une opération policière à Tabarre

Presslakay

Plusieurs présumés bandits ont été tués lors d’une intervention menée vendredi et samedi par la police dans la commune de Tabarre. L’offensive a permis de reprendre le contrôle du « Carrefour Marassa »

Si les bandits armés continuent de terroriser la population haïtienne dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince ainsi que dans d’autres villes de province, cela ne veut pas dire pour autant que la Police Nationale d’Haïti (PNH) les laisse faire sans réagir. En effet, à travers des opérations ciblées, l’institution stoppent les assaillants. Comme c’est le cas cette semaine à Tabarre.

Selon les informations fournies par l’organe de presse et des relations publiques de la la Police Nationale d’Haïti (PNH), une opération ciblée a été menée vendredi et samedi dans la commune située à l’entrée nord de Port-au-Prince. L’offensive intervient suite à une menace imminente des gangs « 400 Mawozo » et « Chen Mechan ».

D’après l’institution policière, plusieurs présumés bandits ont été abattus lors de cette offensive qui a permis aux des agents des forcesnde l’ordre de reprendre le contrôle du « Carrefour Marassa », une localité qui était pris en otage par les gangs armés.

« Au moins trois bandits ont été neutralisés, plusieurs autres blessés, et un véhicule a été récupéré » a indiqué la PNH, soulignant que la circulation a été rétablie sur le pont de Tabarre.

Depuis plusieurs semaines, les gangs armés terroristes qui contrôlent plusieurs localités des communes situées à l’entrée nord de Port-au-Prince ont intensifié leurs violences contre la population haïtienne. Ils cherchent à tout prix d’envahir des localités avoisinantes, ce qui provoque des affrontements non seulement entre eux, mais aussi avec les forces de l’ordre.