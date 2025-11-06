Haiti- Coopération : le Canada offre à la PNH un important lot d’équipements de défense et anti-émeute

La cérémonie officielle de remise s’est tenue en présence de l’ambassadeur du Canada en Haïti, M. François André Giroux, représentant le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, principal bailleur de cette aide. L’ambassadeur était accompagné du surintendant Daktari Chan et du lieutenant Pascal Courtemanche, tous deux membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Le directeur général de la PNH, M. André Jonas Vladimir Paraison, a exprimé sa profonde gratitude envers le gouvernement canadien pour ce soutien, soulignant que ces équipements permettront aux policiers haïtiens d’améliorer leur efficacité et leurs capacités opérationnelles sur le terrain.

De son côté, l’ambassadeur François André Giroux a réaffirmé l’engagement du Canada à soutenir la PNH dans ses efforts visant à rétablir la sécurité et la stabilité à travers tout le territoire haïtien.

Cependant, plusieurs observateurs avertis s’interrogent sur l’efficacité réelle de ces dons en matière de sécurité en Haïti. Malgré les multiples appuis reçus au fil des années, les résultats demeurent peu convaincants. La situation sécuritaire continue de se détériorer, et les groupes armés, toujours plus audacieux, défient ouvertement l’autorité de l’État.

Uguenson Auguste

Vant bèt info (VBI)