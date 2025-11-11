la Police affirme avoir repoussé les gangs 400 Mawozo et Chen Mechan à Tabarre

Port-au-Prince, le 9 novembre 2025. — Selon un communiqué de la Direction de la Communication de la Police (DICOP), l’opération a permis de reprendre le contrôle du Carrefour Marassa, un axe stratégique régulièrement disputé par des groupes armés.

Toujours selon la PNH, trois individus présentés comme des membres de ces groupes ont été tués, plusieurs autres blessés, et un véhicule a été saisi.

Des tirs ont encore été entendus le samedi 9 dans certains quartiers environnants. La PNH les attribue à des tirs de diversion effectués par des membres de gangs dans d’autres secteurs du département de l’Ouest. L’institution policière affirme toutefois que la situation est désormais sous contrôle et que la circulation a été rétablie sur le pont de Tabarre.

Cette intervention s’inscrit dans une série d’opérations menées ces dernières semaines dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à Simon Pelé, où des affrontements avaient également été rapportés.

Malgré ces actions, une partie de la capitale demeure sous l’influence de groupes armés, dont la coalition dite Viv Ansanm, selon plusieurs observateurs. Cette situation continue de compliquer les efforts de stabilisation entrepris par les autorités en vue d’un retour progressif à la sécurité.

Moïse François

Vant Bèf Info (VBI)