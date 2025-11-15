Opérations policières : un important arsenal saisi à Croix-des-Bouquets

La Police Nationale d’Haïti (PNH) annonce avoir mené vendredi 15 novembre une vaste opération dans la commune de Croix-des-Bouquets, infligeant un revers majeur aux gangs armés qui y imposaient leur loi. L’intervention a permis la saisie d’un arsenal impressionnant et la reprise du contrôle de plusieurs zones stratégiques.

Selon les autorités, l’assaut a été décisif : plusieurs individus ont été neutralisés, tandis que d’autres, blessés, ont pris la fuite. La présence policière a été renforcée dans les quartiers concernés, longtemps dominés par les bandes criminelles, afin d’assurer une sécurité durable.

L’arsenal saisi se compose notamment d’un engin de forte puissance mécanique, utilisé par les gangs pour détruire des infrastructures étatiques, ainsi que d’un fusil de sniper Barrett, arme devenue un symbole de propagande pour ces groupes.

Pour la PNH, cette opération illustre sa capacité à frapper directement au cœur des moyens opérationnels des criminels. En privant les gangs de leurs outils stratégiques, les forces de l’ordre entendent réduire considérablement leur pouvoir de nuisance et réaffirmer l’autorité de l’État.

Les responsables sécuritaires soulignent que cette action s’inscrit dans une stratégie globale visant à restaurer l’ordre public et à renforcer la confiance des citoyens. Elle constitue une réponse concrète aux attentes de la population, confrontée depuis trop longtemps à l’insécurité.

L’opération a toutefois été marquée par un incident technique. Un hélicoptère de la PNH, mobilisé en appui aérien dans les quartiers de Santo et Lilavois, a dû effectuer un atterrissage forcé en raison de bruits évoquant une défaillance mécanique. Les agents présents à bord ont été rapidement sécurisés et évacués par les unités terrestres. Avant de quitter les lieux, les forces de l’ordre ont procédé à la destruction de l’appareil par le feu, afin d’empêcher qu’il ne soit récupéré par les gangs.