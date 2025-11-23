Il est temps de rétablir la vérité face à une campagne de diffamation orchestrée de toute pièce. *Arnoux Descartes* incarne l’excellence, l’intégrité et la vision dont notre nation a urgemment besoin. C’est un homme d’État dont le caractère et les compétences sont reconnus bien au-delà de nos frontières, un atout précieux pour le redressement national.

*Un Parcours Exemplaire et une Reconnaissance Internationale.*

*Arnoux Descartes* n’est pas un inconnu. C’est une figure respectée sur la scène internationale, un interlocuteur crédible pour les investisseurs et les partenaires au développement. Son réseau et son expérience sont des atouts inestimables pour attirer les capitaux et redorer le blason de notre pays. Son nom est synonyme de sérieux, de compétence et d’une intégrité à toute épreuve, des qualités qui forcent le respect et ouvrent les portes que d’autres ont fermées.

*Arnoux Descartes Une Réserve Stratégique pour la Nation.*

Parler des “réserves” d’Arnoux Descartes, c’est reconnaître son immense potentiel et sa capacité à mobiliser des ressources humaines et financières de premier ordre. Il dispose d’une équipe solide, de projets structurants et d’une vision claire pour transformer l’économie, créer des emplois et assurer la sécurité de tous les citoyens. C’est précisément ce profil de leader que le Conseil Présidentiel de Transition (KPT) doit placer à la tête de la Primature sans plus attendre. Chaque jour perdu dans des hésitations est un préjudice pour le peuple qui souffre et attend des actions concrètes.

*Radio Monopole Sud :* Une Manipulation Éhontée au Service d’Intérêts Obscurs

La diatribe haineuse publiée par Radio Monopole Sud est une insulte à l’intelligence des citoyens. Il est évident que cette station, loin de tout journalisme d’investigation, sert de mégaphone à des commanditaires qui tremblent à l’idée de voir Arnoux Descartes accéder au pouvoir.

Pourquoi une telle peur ? Tout simplement parce que sa gouvernance mettrait fin aux combines, aux contrats opaques et au pillage des caisses de l’État. Ces détracteurs ne veulent pas de la lumière, ils prospèrent dans l’ombre.

Quant aux accusations spécifiques, elles sont si grotesques et inventées de toutes pièces qu’elles ne méritent même pas de démenti. Elles relèvent de la fabulation la plus totale, destinée à créer la confusion dans l’esprit des gens.

Le peuple n’est pas dupe. Il voit la malveillance et la manipulation. Il appelle de ses vœux un leadership fort, compétent et intègre. *Arnoux Descartes* est ce leader.

* Nommez sans délai *Arnoux Descartes* au poste de Premier Ministre. C’est une décision urgente.