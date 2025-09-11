Les anciens Premiers ministres alertent sur « l’éventuelle catastrophe politique du 7 février 2026

Le Forum des anciens Premiers ministres d’Haïti (FAPM) a tiré la sonnette d’alarme, mardi 9 septembre 2025, en publiant une déclaration solennelle à l’intention du Conseil présidentiel de transition (CPT). L’organisation, présidée par Evans Paul, exhorte les autorités de transition à anticiper « l’éventuelle catastrophe politique du 7 février 2026 » qui menace de plonger le pays dans un vide institutionnel total.

Tout de go, le Forum des anciens Premiers ministres d’Haïti rappelle que le CPT, en place depuis 17 mois, avait été institué par le décret du 23 mai 2024 avec pour mission centrale l’organisation d’un référendum constitutionnel et d’élections générales. Or, constate le Forum, aucun de ces deux objectifs ne pourra être atteint avant la date butoir du 7 février 2026.

https://lenouvelliste.com/article/259767/les-anciens-premiers-ministres-alertent-sur-leventuelle-catastrophe-politique-du-7-fevrier-2026#google_vignette