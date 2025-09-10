Grave accident à Pétion-Ville : plusieurs morts et blessés sur la route de Frères

Selon les premières informations recueillies par Vant Bèf Info, plusieurs victimes se trouvaient parmi les marchandes installées sur les trottoirs. Les blessés ont été transportés d’urgence à l’hôpital tandis que les autorités policières se sont rendues sur les lieux pour constater les faits. Aucun bilan officiel n’a encore été communiqué.

Sur place, l’indignation est palpable. Les citoyens dénoncent l’état dégradé des routes et l’absence de contrôle sur les camions vétustes qui circulent librement dans la commune.

« Chaque jour, on vit sous la menace. Il faut que l’État prenne ses responsabilités », a lâché un chauffeur de transport en commun visiblement en colère.

Si certains pointent du doigt la mairie pour son inaction, d’autres rappellent les efforts déjà entrepris par les autorités municipales pour déloger les marchandes des trottoirs.

« Les agents municipaux viennent souvent les chasser. Peut-être voulaient-ils éviter un tel drame », a commenté une jeune commerçante, appelant le maire Kesner Normil à intensifier les actions pour libérer les voies publiques.

Alors que les images de la scène continuent de circuler sur les réseaux sociaux, les appels se multiplient pour qu’une enquête sérieuse soit menée afin de faire toute la lumière sur ce drame évitable.

Jean Gilles Désinord

Vant Bèf Info (VBI)