Haïti : nouvelles incursions des terroristes à Cabaret, une vingtaine d’habitants assassinés

Haïti standard, le 12 septembre 2025.-

Les terroristes de la coalition de gangs armés dénommés “viv ansanm” continuent de pourrir la vie des paisibles citoyens dans le pays. Les malfrats ont assassiné, dans l’après-midi du 11 septembre 2025, environ 20 personnes qui vivaient dans une localité appelée “Laboderie.”

Celle-ci est située entre les communes de Cabaret et de l’Arcahaie, dans le département de l’Ouest. Selon des habitants qui se sont réfugiés dans d’autres localités, ces terroristes ont commis leurs forfaits en représailles à la mort d’un chef de gangs tués, dans des échanges de tirs avec la police, le 7 septembre 2025, à Cabaret.

Outre les personnes assassinées, ont indiqué plusieurs témoins, les gangs armés ont incendié des maisonnettes où vivaient des habitants de la localité connue sous le nom de “Laboderie.”

Après avoir ajouté la commune de Cabaret sur la longue liste de leurs territoires, les gangs armés tentent, depuis plusieurs jours, d’envahir la commune de l’Arcahaie. Cependant, ils se sont heurtés à la police et aux groupes d’auto-défense présents à l’Arcahaie.

Capture d’écran des terroristes en train de démolir le commissariat de Cabaret

Aussi, faut-il rappeler qu’il y a de cela plus d’un an, les terroristes de “viv ansanm” avaient incendié et démoli totalement le commissariat de Cabaret. Les policiers affectés à ce commissariat se sont enfuis, pour laisser le champ libre aux gangs armés qui font la “loi” dans cette commune.