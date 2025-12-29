Le Premier ministre visite la DGPNH et annonce un renforcement des forces contre les gangs

Port-au-Prince, 28 décembre 2025. Accompagné du ministre de la Justice, Patrick Pélissier, du secrétaire d’État à la Sécurité publique, Mario Andresol, ainsi que du haut commandement de la PNH, il a présenté la dotation de 25 véhicules blindés offerts par le gouvernement américain. Ces équipements doivent renforcer la sécurité des unités sur le terrain et permettre la reconquête des zones contrôlées par les groupes armés.

Lors de sa visite, le Premier ministre a appelé à une mobilisation générale des forces de sécurité, incluant la PNH, la Force de répression des gangs (FRG) et les Forces armées d’Haïti (FAd’H), afin de rétablir l’autorité de l’État et protéger la population. Il a précisé que le gouvernement n’entamera aucune négociation avec les gangs et poursuivra ses opérations jusqu’au démantèlement complet des réseaux criminels.

Alix Didier Fils-Aimé a également souligné le lien entre sécurité et calendrier électoral, estimant que la restauration de l’ordre public est une condition indispensable à l’organisation des élections générales et au renouvellement des institutions républicaines en 2026. Selon lui, la lutte contre les gangs constitue une priorité nationale et conditionne le retour à la stabilité sur l’ensemble du territoire.

Le matériel fourni par le gouvernement américain, via le Bureau des affaires internationales relatives aux stupéfiants et à l’application de la loi, a été réceptionné le samedi 27 décembre 2025, indique une note de la PNH. Ce renfort logistique vise à améliorer les capacités opérationnelles des agents pour répondre de manière efficace aux actes de banditisme des groupes armés.

Belly-Dave Bélizaire

Vant Bèf Info (VBI)