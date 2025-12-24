CEP Announce Election Calendar

Exode news

*Le Conseil électoral provisoire (CEP) a publié le calendrier officiel des prochaines élections législatives et présidentielles en Haïti, conformément aux dispositions du Décret électoral du 1er décembre 2025. Selon ce calendrier, le premier tour du scrutin est prévu pour le 30 août 2026, marquant une étape majeure dans le processus de retour à l’ordre constitutionnel. Le document précise que le second tour des élections législatives et présidentielles, ainsi que les élections des collectivités territoriales, se tiendront le 6 décembre 2026. Plusieurs phases préparatoires sont également annoncées, notamment l’enregistrement des partis politiques, l’inscription des électeurs et celle des candidats, avant l’ouverture officielle de la campagne électorale.

Le CEP souligne toutefois que le respect de ces échéances reste conditionné à l’amélioration du climat sécuritaire sur l’ensemble du territoire national et à la disponibilité des ressources financières nécessaires à la bonne organisation du processus électoral. Le Conseil réaffirme enfin sa volonté de conduire des élections inclusives, impartiales et transparentes, en toute indépendance.

