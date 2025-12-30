IMPORTANTE SAISIE D’ARMES DE GUERRE ET ARRESTATION AU PORT DU CAP-HAÏTIEN

Presslakay

CAP-HAÏTIEN – La Brigade de Lutte contre le Trafic de Stupéfiants (BLTS) et les services douaniers haïtiens ont porté un coup significatif aux réseaux de trafic d’armes ce lundi 29 décembre 2025. Une opération conjointe menée au port du Cap-Haïtien a permis l’interception d’un arsenal de guerre et l’arrestation d’un suspect.



​L’Arsenal saisi

​Selon la Direction de Communication de la Police (DICOP), l’intervention a permis de mettre sous contrôle : Armes à feu : Trois unités, dont un fusil d’assaut de type AK-47 (calibre 7,62) et deux pistolets de calibre 9mm de marques Ruger et Taurus.



​Munitions : Un total de 1 800 cartouches de calibre 9mm, méticuleusement conditionnées en 36 caisses de 50 unités chacune.

​Accessoires : Huit chargeurs ont été récupérés, répartis équitablement entre les calibres 9mm et 7,62.

​Arrestation et enjeux

​Un individu, identifié comme Jean Marie Clément Thelusma, a été interpellé lors de l’opération.​Cette saisie intervient dans un climat de lutte intensifiée contre l’introduction illégale d’armements sur le territoire national. Les autorités policières ont souligné que cette opération démontre l’efficacité de la collaboration entre les unités spécialisées pour sécuriser les points d’entrée du pays face aux trafics illicites menaçant la sécurité publique.

​L’ensemble du matériel saisi est désormais sous le contrôle exclusif de la BLTS pour les suites de l’enquête.