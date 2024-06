Le PM Garry Conille arrive à Port-au-Prince à bord d’un vol en provenance de Miami- Added COMMENTARY By Haitian-Truth

Désigné pour mener à bien la politique gouvernementale du Conseil Présidentiel de Transition, Garry Conille, fonctionnaire de longue date des Nations Unies, est finalement rentré en Haïti ce samedi.

Alors qu’il se trouvait en dehors du pays, Dr Gary Conille a réussi à devancer les quatre autres finalistes dans la course pour devenir chef du gouvernement d’Haïti par intérim. Comme le protocole l’exige, l’ancien locataire de la Primature sous la Présidence de Michel J. Martelly qui travaillait après comme haut fonctionnaire de l’ONU avait finalement mis un terme avec sa longue carrière avec les Nations Unies.

Attendu à Port-au-Prince, ce samedi 1er juin 2024, Conille a décollé de l’aéroport international de Miami, où il a embarqué sur un vol de Sunrise Airways vers 10h30, avant d’arriver dans la capitale haïtienne aux environs de 14 heures.

« Haïti est confronté à des défis importants, mais je suis convaincu qu’ensemble, nous pouvons les surmonter », a-t-il déclaré.

Conille va succéder à Michel Patrick Boisvert, ministre des Finances du pays, nommé Premier ministre par intérim après qu’Ariel Henry ait été contraint de remettre sa démission par Washington et les dirigeants des Caraïbes qui avaient pour mission de jouer le rôle d’intermédiaire entre les parties prenantes haïtiennes qui sont engagées à trouver des solutions communes à la crise multidimensionnelle qui sévit actuellement dans le pays.

Il faut souligner que la désignation du Dr Gary Conille survient dans un contexte où les violences perpétrées par les gangs armés criminels persistent dans la capitale haïtienne et ses environs, et où le pays dans son ensemble fait face à une crise humanitaire sans précédente.

Une question simple ???? Combien de jours Conille a-t-il passé en Haïti depuis 2012-2013 ????

Il a peut-être la citoyenneté, mais il est totalement déconnecté de la réalité haïtienne depuis qu’il a accepté 330 000 $ pour démissionner de son poste de Premier ministre afin que Lamothe puisse prendre la relève. Il a acheté une maison à Fermathe en espèces.

A simple question???? How many days has Conille spent in Haiti since 2012- 2013????

He may have citizenship but he has been totally disconnected with Haitian reality since he accepted $330,000 to resign from PM slot so Lamothe could take over. He purchased house in Fermathe with cash.