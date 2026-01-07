Laurent Lamothe dénonce des campagnes diffamatoires et annonce des actions judiciaires

L’ancien Premier ministre haïtien Laurent Lamothe a annoncé, ce lundi, avoir mandaté des cabinets d’avocats en vue d’engager des procédures judiciaires, dénonçant ce qu’il qualifie de campagnes diffamatoires répétées à son encontre. L’annonce a été faite dans un message publié sur son compte X.

Selon Laurent Lamothe, « depuis plusieurs années, des campagnes diffamatoires fondées sur de fausses informations et de faux scandales (…) ont visé à me discréditer ». Il affirme que ces attaques seraient menées par « des groupes d’intérêt liés à certains oligarques haïtiens ». L’ancien chef du gouvernement soutient également qu’« un petit groupe de détracteurs a relancé ces pratiques sur les réseaux sociaux » au cours des dernières semaines.

Dans son message, il réaffirme sa détermination à poursuivre ce qu’il appelle « un combat pour la vérité ». « Des cabinets d’avocats ont été mandatés. Les procédures judiciaires appropriées seront engagées », écrit-il, sans préciser les juridictions concernées ni le calendrier des actions annoncées.

À rappeler que Laurent Lamothe ne cesse de soutenir depuis l’annonce des sanctions que les accusations portées contre lui reposent, selon ses termes, sur « des commérages ou des stratégies politiciennes ». Il affirme avoir entrepris des démarches judiciaires afin d’exiger la production de preuves, démarches qui, jusqu’à présent, n’ont pas abouti.

L’ancien Premier ministre fait l’objet de sanctions imposées par le Canada et les États-Unis. Ottawa l’a sanctionné en 2022 dans le cadre de mesures visant certaines personnalités haïtiennes, tandis que Washington l’a déclaré inéligible à l’entrée sur son territoire. Laurent Lamothe conteste ces décisions et en rejette les fondements.

Mario Jean-Pierre