Francesca Charles, citoyenne americaine et son frère Jeff Pierre inculpés aux Etats Unis pour trafic illégal d’armes à feu en Haïti

Francesca Charles, 28 ans, citoyenne américaine résidant en Floride ; Jacques Pierre, 32 ans ; et son frère, Jeff Pierre, 34 ans, tous deux citoyens haïtiens résidant en Floride, ont été inculpés de complot en vue de faire passer clandestinement des marchandises et d’expédier illégalement des armes à feu, de contrebande de marchandises en provenance des États-Unis et d’expédition illégale d’armes à feu selon un communiqué du Bureau du porte-parole des Affaires publiques des États-Unis en Haïti.

S’ils sont reconnus coupables, ils encourent chacun une peine maximale de 20 ans de prison fédérale.

D’après les documents judiciaires, en février 2025, les autorités de la République dominicaine ont saisi 18 fusils, cinq pistolets, des chargeurs, plus de 36 000 cartouches et un silencieux dans un conteneur expédié de Miami (Floride) à destination d’Haïti. Les armes et les munitions ne figuraient pas sur le manifeste d’expédition, qui mentionnait des biens ménagers. Les agents du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) et du Service des enquêtes de sécurité intérieure (HSI) ont établi que les accusés étaient les acheteurs d’au moins 20 des 23 armes saisies dans le conteneur.

Tout au long de l’enquête, les agents ont appris que les accusés avaient acheté au moins 46 armes à feu entre mai 2024 et février 2025, la plupart étant du même modèle et de la même marque que celles saisies en République dominicaine. Trente-sept de ces armes ont été achetées entre le 9 août 2024 et le 10 février 2025. Les agents ont également obtenu des documents attestant que Jacques Pierre avait acheté deux fusils Barrett de calibre .50, des armes lourdes de type militaire généralement montées sur le toit de véhicules et utilisées par les gangs et les cartels pour commettre des actes de violence. L’un de ces fusils Barrett a été retrouvé dans la cargaison susmentionnée en février 2025.

Les documents relatifs aux déplacements et à l’expédition ont révélé que les complices organisaient un envoi vers Haïti peu après l’achat d’un grand nombre d’armes à feu, puis se rendaient sur place à peu près au moment de l’arrivée prévue de la cargaison. Ces documents ont également montré que les accusés s’étaient rendus en République dominicaine trois jours avant l’interception du conteneur.

Cette affaire fait l’objet d’une enquête menée conjointement par l’ATF et le HSI, avec l’assistance de l’ambassade des États-Unis à Port-au-Prince et du service des Marshals des États-Unis. Les poursuites sont menées par Elisibeth Adams, procureure adjointe des États-Unis pour le district central de Floride.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre de l’opération « Reprenons l’Amérique », une initiative nationale qui mobilise toutes les ressources du ministère de la Justice pour repousser l’invasion de l’immigration illégale, éliminer totalement les cartels et les organisations criminelles transnationales et protéger nos communautés des auteurs de crimes violents.

