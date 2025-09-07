La PNH reçoit dix véhicules blindés et des équipements de protection

Port-au-Prince, le 6 septembre 2025. – Selon l’institution, la cargaison comprend dix véhicules blindés ainsi que des équipements de protection individuelle, dont des casques, gilets pare-balles et accessoires tactiques. Ces matériels serviront aux unités déployées dans la lutte contre les gangs armés, particulièrement actifs dans la zone métropolitaine et certaines régions sensibles.

Dans une note officielle, la PNH a précisé que cette livraison constitue la première phase d’un programme d’acquisitions lancé par le gouvernement haïtien dans le cadre d’une stratégie de modernisation de la force publique. L’objectif est de rendre les interventions policières plus efficaces face à l’insécurité croissante.

De nouveaux arrivages sont attendus dans les prochains jours. La PNH assure que ces renforts traduisent la volonté des autorités d’équiper les agents pour répondre aux défis sécuritaires majeurs du pays.

Jean Gilles Désinord

Vant Bèf Info (VBI)