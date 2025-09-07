Haïti – L’interdiction des vols commerciaux sur Port-au-Prince prolongée jusqu’en mars 2026

Port-au-Prince, 5 septembre 2025 –

Depuis plusieurs mois déjà, aucun vol commercial en provenance des États-Unis n’atterrit à Port-au-Prince. Ceux qui espéraient une reprise prochaine devront encore patienter. Cette prolongation signifie que les passagers devront continuer à emprunter des itinéraires alternatifs, notamment via l’aéroport du Cap-Haïtien, département du Nord.

Les autorités américaines justifient cette décision par la persistance d’incidents armés survenus en 2024 : des tirs ciblant des avions et hélicoptères auraient provoqué, ces derniers mois, des dommages matériels et blessé des membres d’équipage. La situation sécuritaire dans la capitale haïtienne reste jugée « incompatible avec une reprise sûre des opérations aériennes ».

Cette décision intervient malgré la présence d’acteurs de sécurité sur le terrain, notamment la Police nationale d’Haïti (PNH), les Forces armées d’Haïti (FAD’H), la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS) et d’autres partenaires étrangers. De nombreux observateurs s’interrogent désormais sur l’efficacité réelle de ces dispositifs face à la gravité de la situation.

La FAA , assure qu’elle « continue d’évaluer » les risques et ajustera ses décisions en fonction de l’évolution sécuritaire. Mais à court terme, l’espace aérien de Port-au-Prince reste fermé aux vols commerciaux ,symbole persistant d’une crise profonde et multiforme.

Uguenson Auguste

Vant bèt info (VBI)