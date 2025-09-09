2 puissants chefs de gangs tués et plusieurs autres blessés

Lors de deux interventions distinctes menées par les forces de l’ordre en collaboration avec des membres de la population locale à Liancourt, plus de dix membres du gang « Gran Grif Savyen » ont été neutralisés. Parmi les victimes figurent deux chefs de gang notoires, dont l’un des principaux lieutenants de Job Augustin, alias « Mazo ». Ces opérations ont été saluées par plusieurs habitants de la zone, qui vivent depuis des mois sous la terreur imposée par ces criminels armés.

Suite à ces pertes considérables, le chef de gang Job Augustin, alias « Mazo », a lancé une menace publique inquiétante. Dans un message audio circulant sur les réseaux sociaux, il a promis de commettre un véritable massacre contre la population de Liancourt, affirmant que même les nourrissons ne seront pas épargnés. Cette déclaration a semé la panique parmi les habitants, qui craignent de nouvelles représailles sanglantes de la part du gang.

Face à cette situation alarmante, les autorités haïtiennes sont appelées à assumer pleinement leurs responsabilités. Il est urgent de renforcer la présence policière dans les zones à risque, de protéger les populations vulnérables, et de poursuivre sans relâche les groupes armés qui sèment la terreur. La sécurité du peuple ne peut plus attendre.

Haitichannelnetwork