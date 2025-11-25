Fritz Alphonse Jean confirme pour Associeted press que c’est lui qui a été sanctionné par le Département d’Etat Americain

L’Economiste Fritz Alphonse Jean a confirmé pour Associeted Press qu’il s’agit bel et bien lui qui a été sanctionné par le Département d’Etat Américain.

Dans son annonce faite lundi soir, les États-Unis n’ont pas nommé la personne sanctionnée, mais Jean a confirmé qu’il s’agissait bien de lui, déclarant mardi à l’Associated Press qu’il rejetait ces accusations a révélé AP.

Jean a rejeté ces critiques, affirmant que le conseil présidentiel souhaite lutter contre les gangs et la corruption.

« Dès que nous avons commencé à examiner la possibilité de changer de chef de gouvernement, les membres du Conseil ont reçu des menaces d’annulation de visa et d’autres sanctions de la part du représentant de l’ambassade des États-Unis et de l’ambassadeur du Canada », a déclaré Jean. Il a ajouté que les envoyés avaient clairement stipulé que « si nous ne renonçons pas à nos agissements, nous nous exposerons à des sanctions et à l’annulation de nos visas ».

Associated Press