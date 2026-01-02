Alerte maximale des États-Unis : le Yémen et Haïti classés zones à haut risque

Journal24H

Le Département d’État américain a renouvelé son avertissement de niveau 4, le plus élevé, déconseillant formellement tout déplacement au Yémen en raison de menaces graves liées au terrorisme, aux enlèvements, aux violences armées, à la crise sanitaire et aux mines terrestres. L’absence d’assistance consulaire, l’ambassade américaine à Sanaa étant fermée depuis 2015, renforce cette interdiction, tout comme la désignation des Houthis comme organisation terroriste.

Washington met également en garde contre de fausses offres touristiques, notamment vers l’archipel de Socotra.

Parallèlement, Haïti demeure sous des alertes sévères similaires en raison de l’insécurité généralisée et de l’affaiblissement des institutions, plaçant les deux pays dans une même catégorie de préoccupation stratégique pour la sécurité des voyageurs et la diplomatie américaine.