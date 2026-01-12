 Posted in Crime/Corruption, DAILY REPORTS-Direct From Haiti, FRENCH/CREOLE Articles

Il est temps que les Américains et les Canadiens sanctionnent le ministre des Finances pour avoir bloqué le financement des munitions de PNH ! Certains l’accusent de financer des gangs !

   January 12, 2026

La PNH manque toujours de munitions et perd des agents à cause de la violence des gangs. Le Premier ministre Fils-Aimé devrait avoir le contrôle de son gouvernement. Partant de ce principe, il faut également supposer que sa corruption notoire vise aussi à financer les gangs. Par conséquent, notre Premier ministre et notre ministre des Finances devraient être sanctionnés et faire l’objet d’une interdiction. 

Il est temps de remplacer le Premier ministre Fils-Aimé par quelqu’un qui agira pour le bien de la nation.


Des millions de dollars ont été détournés par ce gouvernement, tandis que les ambassades canadienne et américaine soutiennent le Premier ministre. 

Les Haïtiens méritent mieux !

