Haïti: le Collectif Défenseurs Plus plaide pour une culture nationale de prévention 16 ans après le séisme

Le Collectif Défenseurs Plus, en ce 12 janvier, Journée du Souvenir des Victimes de Catastrophes Naturelles, honore solennellement la mémoire des centaines de milliers de vies emportées par le séisme dévastateur de 2010. Il s’incline également devant toutes les victimes des catastrophes naturelles qui ont, au fil des ans, endeuillé le peuple haïtien.

Seize ans après cette tragédie nationale, le devoir de mémoire demeure un impératif essentiel insiste Défenseurs Plus.

L’organisme de promotion et de défense de droits humains croit savoir que cette journée ne se limite pas au souvenir de la douleur des familles et des communautés affectées, mais elle met en lumière les failles structurelles persistantes qui continuent d’exposer la population à des risques majeurs citant notamment la pauvreté, l’insécurité, l’urbanisation l’anarchique et la faiblesse des politiques publiques de prévention.

Ce 12 janvier 2026, doit s’accompagner d’actions concrètes, cohérentes et durables selon Défenseurs Plus car le droit à la vie, à la sécurité et à un logement décent constitue des obligations fondamentales de l’État haïtien, tant au regard de la Constitution que des instruments internationaux relatifs aux droits humains.

À cet effet, le Collectif Défenseurs Plus appelle solennellement les autorités publiques à prendre des mesures pour renforcer les mécanismes de prévention, de garantir la recevabilité et la transparence en assurant une utilisation rigoureuse des fonds destinés aux situations d’urgence par le biais d’audits réguliers et indépendants et de prioriser la dignité humaine en plaçant la protection des populations vulnérables et l’aménagement du territoire au cœur des politiques publiques.

En cette journée de souvenir, le Collectif Défenseurs Plus exprime sa solidarité indéfectible avec les survivants et les familles des victimes, tout en renouvelant son engagement à œuvrer pour une société plus juste, plus sûre et résiliente.

