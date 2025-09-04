Haïti : vers une intervention musclée sous leadership américain

À Washington, l’exaspération s’est muée en détermination. Les autorités américaines ne dissimulent plus leur volonté d’imposer des mesures implacables. La prime placée sur la tête de Jimmy Chérizier, dit Barbecue, illustre cette nouvelle orientation stratégique. En érigeant ce chef de gang en cible internationale, les États-Unis signifient que les caïds haïtiens ne sont plus de simples criminels locaux, mais bien des menaces transnationales.

Selon des informations obtenues par Haïti24, par le biais d’un canal diplomatique, Washington affirme disposer de preuves précises établissant que le regroupement Viv Ansanm entretient des liens avec des cartels colombiens et mexicains, parmi les plus redoutables du continent. Cette collusion consolide l’assise des réseaux criminels, transforme Haïti en véritable plaque tournante régionale du narcotrafic et accélère la déliquescence de l’État. Pour les États-Unis, cette dérive représente non seulement un péril pour la stabilité caribéenne, mais également une menace directe pour leur propre sécurité nationale.

Face à ce danger grandissant, l’administration américaine envisage très rapidement le déploiement d’une force multinationale robuste, appelée à prendre le relais de la mission étrangère actuellement présente sur le terrain. Cette option, encore en discussion, traduit une volonté de passer à l’action sans délai, avec une mission plus structurée et mieux équipée pour affronter la puissance de feu des gangs et rétablir un semblant d’ordre.

La stratégie désormais privilégiée par les Américains – primes, sanctions ciblées, déploiement militaire – reprend les méthodes appliquées contre les barons de la drogue et les organisations terroristes. Elle traduit une certitude : l’impunité ne peut plus durer, car la tolérer reviendrait à laisser s’installer à proximité immédiate des côtes américaines une base arrière du crime organisé international.

L’heure des illusions est révolue. Les gangs qui assassinent, violent et pillent ne sont pas de simples délinquants. Ils forment le bras armé d’un système criminel continental qui, s’il n’est pas démantelé, continuera d’étouffer Haïti tout en déstabilisant la région.

Haïti se trouve à un tournant de son histoire contemporaine. La mise à prix de Barbecue n’est pas une mesure isolée mais le signe d’une offensive plus large. Elle pourrait inaugurer une stratégie internationale visant à anéantir l’hydre criminelle et ses complicités politiques et économiques. La survie même de la nation dépend désormais de cette rupture radicale avec l’impunité et la terreur.