La Primature s’incline devant les victimes de l’accident impliquant les policiers kenyans

Quelques heures après le tragique accident survenu sur la route reliant Kenscoff à Pétion-Ville, impliquant des policiers kenyans affectés à la MSS, la Primature s’est incliné devant les victimes.

Au lendemain du tragique accident survenu sur la route reliant Kenscoff à Pétion-Ville, impliquant de véhicules MaxxxPro de la Force Multinationale, la capitale pleure encore les victimes. Les dernières informations fournies par l’organe de près et des relations publiques de la Mission Multinationale de Soutien à la Sécurité (MMS) font état de deux morts parmi lesquels un policier kenyan, ainsi que huit autres blessés.

Quelques heures après le tragique accident, la Primature a publié un communiqué dans lequel il exprime sa douleur face à cet incident.

« Nous nous inclinons avec respect devant la mémoire des disparus et adresse nos condoléances émues à leurs familles, à leurs proches ainsi qu’aux institutions endeuillées. » a-t-elle écrit.

À noter que l’accident est survenu sur la route reliant Kenscoff à Pétion-Ville, plus précisément à Pèlerin 9, où un véhicule MaxxxPro de la Mission Multinationale de Soutien à la Sécurité (MMS) remarquait un autre qui était tombé en panne en pleine mission dans le faubourg autrefois paisible situé sur les hauteurs de Port-au-Prince.

Alors que les deux véhicules blindés de la force multinationale circulaient, les freins de celui qui était devant ont lâché avant d’être projeter par l’autre derrière. Ils ont eu le temps de percuter une camionnette ainsi qu’une moto laissant pour mort son conducteur.

Selon les informations fournies par l’organe de presse et des relations publiques de la MMS, un policier kenyan a succombé alors que huit autres en sont sorts blessés, dont trois dans un état critique nécessitant leur évacuation vers des centres hospitaliers spécialisés en République Dominicaine.